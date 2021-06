Plus belle la vie : ce soir, Sacha en plein cauchemar (résumé + vidéo épisode 4297 PBLV du 7 juin 2021)

4.5 ( 28 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4296 du lundi 7 juin 2021 – Sacha est en plein cauchemar ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Le compagnon de Victoire a peur de rester aveugle et ne croit pas ce que disent les médecins… Victoire, elle-même très inquiète, peine à le rassurer.



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : Plus belle la vie : un tueur en série affole le Mistral, Babeth fait un test de grossesse (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4295

Patrick se sent mieux depuis qu’il a parlé à Babeth. Il doit désormais penser à lui et à sa famille pour aller de l’avant. La police embarque Olivier sous les yeux de Fleur et les autres complètements bouleversés et qui ne comprennent toujours pas l’emprise que le gourou à sur eux. Pendant la confrontation, Emilie ne faiblit pas face à Olivier. Patrick qui les regarde par la vitre teintée est bouleversé et est admiratif du courage d’Emilie. Il fait une annonce à sa famille et se libère enfin de son fardeau…



Annonces





Maintenant que Sabrina s’occupe des Oubliées, elle pousse Nathan à reprendre le travail. Les rapports entre Sabrina et Mila s’apaisent, c’est le début d’une réconciliation. Grâce à Mila, Bahya donne des cours et va pouvoir reprendre ses études. Avec Josiane, elles font leurs adieux aux colocs…

Sacha supporte mal sa cécité et le fait d’être dépendant. Les Mistraliens sont inquiets d’autant plus que l’agresseur est un électron libre sans réseau particulier…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4296 du 7 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 28 Aucune note

Liens sponsorisés