« Secrets de famille » : à découvrir ce soir sur M6 (mardi 29 juin 2021)

4.1 ( 18 )



« Secrets de famille » du 20 juin 2021. C’est ce soir que M6 diffuse les 4 épisodes de la mini-série britannique « Secrets de famille ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.



« Secrets de famille » : l’histoire

Helen, Jake et Natalie sont très troublés lorsqueleur mère, Vivien,veuve depuis peu, leur révèle qu’elle est amoureuse d’un nouvel homme : Mark. L’annonce fait l’effet d’une bombe, d’autant que Mark, chirurgien à la retraite, semble mettre de la distance entre elle et ses enfants. Avec leur grande maison familiale surplombant la côte du Kent et les souvenirs heureux de leur enfance, les membres de la fratrie tentent d’en savoir plus sur l’homme en question, tous menacés par cette arrivée. Des années de rancune, de rivalités et de trahisons refont alors surface et menacent de détruire les liens de la tribu.

Casting : interprètes et personnages

Francesca ANNIS (Vivien)

Claudie BLAKLEY (Helen)

Russell TOVEY (Jake)

Lydia LEONARD (Natalie)

Stephen REA (Mark)

Imelda STAUNTON (Mary)

…

Le saviez-vous ?

– Imelda Staunton est connue pour son rôle de Dolores Ombrage, dans la saga “Harry Potter”. Elle était également au casting de “Shakespeare in love”, avec Joseph Fiennes et Gwyneth Paltrow. Et plus récemment, elle incarnait la reine Élisabeth II dans la série “The Crown”.



– Actrice britannique de théâtre, de cinéma et de télévision, Lydia Leonard, est née à Paris d’une mère irlandaise et d’un père français. Remarquée dans la série “Gentleman Jack”, Lydia Leonard jouera prochainement dans le remake britannique de “Dix pour cent”, renommé “Call My Agent!”, où elle incarnera Alexa, l’équivalent d’Andréa Martel.

– Russell Tovey est l’un des acteurs principaux de la série télévisée “Years and Years” et était au casting de la série américaine “Quantico” aux côtés de Priyanka Chopra.

– Le tournage a eu lieu dans le village côtier de Pevensey Bay, près de la station balnéaire d’Eastbourne en Angleterre.

– La série a réalisé de très bon scores sur la chaîne anglaise ITV avec une audience moyenne de 4.1M de téléspectateurs (soit 21.8% des 4+)

Les 4 épisodes de ce soir

Saison 1 – épisode 1 : Tout le monde ment

Helen, Jake et Natalie sont très troublés lorsque leur mère, Vivien, veuve depuis peu, leur révèle qu’elle est amoureuse d’un nouvel homme : Mark. L’annonce fait l’effet d’une bombe…

Saison 1 – épisode 2 : Une famille unie

Les enfants de Vivien sont choqués d’apprendre que leur mère compte vendre la maison familiale pour voyager avec Mark, et émettent des doutes sur ce dernier…

Saison 1 – épisode 3 : Un doute de trop

Vivien et Mark planifient leur voyage en Inde, mais la méfiance persistante des enfants à l’égard de Mark les met à rude épreuve…

Saison 1 – épisode 4 : Le soir du drame

Helen, Jake et Natalie ont découvert que la première femme de Mark s’est suicidée et qu’il était impliqué dans l’affaire. Alors qu’elle doit se marier avec lui, Vivien commence à douter de sa sincérité…

