Un si grand soleil : Elsa dérape encore, Jonathan dans de sales draps, ce qui vous attend jeudi 17 juin (épisode n°669 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°669 qui sera diffusé le jeudi 17 juin, Jonathan est dans de sales draps.



En effet, il est interrogé par la police mais refuse de parler sans la présence de son avocat.

Il demande à être défendu par Maître Levars, mais ce dernier refuse. Il finit par accepter en apprenant qu’il s’agit du frère de Florent… Plus tard, la police organise une confrontation entre Jonathan et Laetitia. Elle explique comment il l’a manipulée et Jonathan confirme.



De son côté, Victor culpabilise mais Claire le rassure, elle pense qu’il a bien fait de porter plainte. Et il rend le local de la ressourcerie, pour lequel il ne pourra pas récupérer les trois mois de loyers déjà versés…

Quant à Manu, il profite de son jour de repos avec Elsa. Mais une nouvelle enquête le rappelle au commissariat. Une histoire de diamants qui l’empêche de rentrer passer la soirée avec Elsa… Celle-ci en profite pour sortir et elle dérape à nouveau. Elle cambriole une entreprise et vole leurs ordinateurs.

Rendez-vous jeudi 17 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

