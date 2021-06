Un si grand soleil : Jonathan vole Victor, Antonin quitte Anissa, ce qui vous attend lundi 7 juin (épisode n°661 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°661 qui sera diffusé le lundi 7 juin, Jonathan va voler Victor et continuer de jouer double jeu avec Eve et Laetitia.



En effet, tout juste rentré de son week-end à Barcelone avec Eve, Jonathan retrouve Laetitia.

L’agence immobilière l’a appelé pour l’informer que le chèque de caution du local de la ressourcerie a été refusé. Il appelle Laetitia, affirmant avoir hâte de la revoir depuis leur nuit passée ensemble… Sur place, après avoir couché avec elle, il explique à Laetitia qu’il doit partir car le compte de la ressourcerie est à découvert à cause de l’achat de matériel. Pour le retenir, Laetitia lui obtient une autorisation de découvert…



Jonathan se rend au parloir et explique à son ancien co-détenu qu’il a trouvé les 10.000 euros manquants pour sa sortie de prison prévue mercredi…

Anissa retrouve Antonin au lycée alors qu’il ne lui a donné aucune nouvelle du week-end. Antonin lui annonce que c’est fini entre eux ! Mo a entendu la conversation et décide d’aller parler à Antonin. Elle lui explique qu’il ne doit pas se sentir responsable de la mort de Lila. Mais Antonin l’envoie balader…

Rendez-vous lundi 7 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

