« Koh-Lanta : les armes secrètes » : qui est la grande gagnante ? (résumé + replay 4 juin)

Koh-Lanta : les armes secrètes, finale du vendredi 4 juin 2021 – C’est parti pour la finale de « Koh-Lanta : les armes secrètes ». Jonathan, Maxine et Lucie s’affrontent sur la mythique épreuve des poteaux. Et comme toujours, la surface se réduit par étapes. Jonathan est le moins stable mais réussit à garder l’équilibre.



C’est bien Jonathan qui tombe le premier des poteaux, après deux heures, suivi quelques minutes plus tard par Lucie. C’est donc Maxine qui remporte les poteaux de cette saison de Koh-Lanta !



Maxine doit choisir qui emmener en finale, elle décide que ce sera Lucie.

Place ensuite au dernier conseil avec le jury final et les finalistes. Denis annonce qui sont les deux éliminés de l’orientation : Arnaud et Laure. Les aventuriers accueillent ensuite Jonathan, pas choisi par la gagnante des poteaux. Il est le dernier membre du jury final.



Denis accueille ensuite les deux finalistes, Lucie et Maxine. Et il informe le jury final que c’est Maxine qui a remporté les poteaux ! Après quelques explications, le jury final vote. Et Denis ferme l’urne qui ne sera ouverte que ce soir en direct.

On enchaine avec la partie en direct de Paris. Denis accueille l’ensemble des aventuriers de la saison de ce Koh-Lanta.

Place au dépouillement. Et alors que les votes sont finalement assez serrés, c’est Maxine qui remporte la victoire. Elle est sacrée grande gagnante et remporte le chèque de 100.00 euros.

Si vous avez manqué cette finale du 4 juin 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement.

