« Fort Boyard » du 10 juillet 2021. Votre jeu estival de France 2 « Fort Boyard » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay sur France.TV pour le 4ème numéro de la nouvelle saison.



Cette année encore elle est orchestrée par Olivier Minne, les équipes de personnalités, et les personnages du Fort : Le père Fouras, Félindra, Blanche, Rouge, La famille Boo, le chef Willy, CyrilGossbo, Magik, Passe-partout & Passe-muraille…

« Fort Boyard » du 10 juillet 2021 : ce soir l’équipe d’Élodie Gossuin et Philippe Etchebest

Retrouvez ce soir : Elodie Gossuin, Philippe Etchebest, Jerôme Le Banner, Keen’V, Caroline Margeridon et Jean Tezenas du Montcel.

Ils joueront au profit de l’association « Pompiers solidaires »



Pompier Solidaires est une organisation humanitaire qui a pour vocation d’agir aussi bien au niveau local qu’à l’international afin de préparer les populations aux risques et aux crises, dans une logique de long terme et dans le respect des aspects culturels, sociaux et politiques du lieu de son action. Ses actions locales visent à faire du citoyen un acteur majeur de la sécurité civile et à mieux se préparer à la crise et à sa gestion.

« Fort Boyard » vidéo

Et comme vous allez le voir sur ces images, Philippe Etchebest va prendre de la hauteur

Fort Boyard est diffusé tous les samedis à 21.05 sur France 2 et france.tv

Vous pourrez réagir et commenter l’émission avec le hashtag #FortBoyard.

Quant au Père Fouras, le « community manager » du Fort, il vous attend sur Facebook, Twitter et Instagram

