Plus belle la vie : ce soir, Ariane séquestrée (résumé + vidéo épisode 4320 PBLV du 9 juillet 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4320 du vendredi 9 juillet 2021 – Rien ne va plus ce soir pour Ariane dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, elle a été enlevée par Jacob, qui la séquestre !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4320

Fanny se réveille et affirme à Vidal qu’elle a vu cet homme mais il ne la croit toujours pas et pense qu’elle a rêvé. Laetitia et Valentin sont sur leur petit nuage pendant que Céline se joue de Bilal en ouvrant devant lui un préservatif. Elle le remplit d’eau pour faire l’effet d’une loupe au soleil et enflammer la paille à côté. Ça marche et une petite fumée surgit. C’est une victoire pour le groupe. De son côté, Fanny a une intuition…



Ariane doit continuer à parler à son voisin pour qu’ils ne sombrent pas. Grace aux efforts d’Emma pour faire parler sa sœur, Camille finit par dire qu’elle a revu une fois Jacob au Céleste. Pendant la perquise, Luna est horrifiée de savoir que le tueur était peut-être là. L’étau se resserre sur le veilleur de nuit…

Mirta prévient Roland que Thomas n’hésitera pas à vendre les parts du bar. François tend à son père le document du notaire…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4320 du 9 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

