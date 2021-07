Plus belle la vie : ce soir, Jacob nouveau héros du Mistral (résumé + vidéo épisode 4328 PBLV du 21 juillet 2021)

5 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4328 du mercredi 21 juillet 2021 – Jacob est de retour en héros au Mistral ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, il revient au Céleste alors que tout le monde pense qu’il était lui aussi une victime et qu’il a sauvé Ariane…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4328

Bilal entend la déflagration et Ambre pense qu’il s’agit des intrus qui attaquent. Elle vit dans un monde paranoïaque, Bilal rentre dans son jeu mais il est vite calmé par l’ombre du grand cornu qui le guette. Valentin rentre au hameau complètement dévisagé et explique à Fanny que Alexandre, son soi-disant ange gardien a tenté de le tuer. Valentin s’est débattu comme il a pu et a pris la fuite. Fanny prend encore la défense d’Alexandre, selon elle, il est incapable de faire du mal…



Jacob revient officiellement comme veilleur de nuit au Céleste, et Luna est rassurée. Camille réussi à affronter ses peurs et décroche un entretien chez Pole emploi. Emma va vivre dans cette crainte perpétuelle que sa sœur est capable de lui mentir. Camille était en vérité le cerveau du plan et du duo maléfique…

Patrick est surpris de voir Léa remonter un berceau de la cave et accepte de lui donner pour son futur bébé. Babeth est vexée de cette donation…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4328 du 21 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

