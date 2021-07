Plus belle la vie : ce soir, le départ de Roland (résumé + vidéo épisode 4329 PBLV du 22 juillet 2021)

4.9 ( 11 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4329 du jeudi 22 juillet 2021 – Roland quitte le Mistral la tête basse ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, après la révélation de son énorme mensonge au sujet de son état de santé, Roland décide de partir… Reviendra-t-il un jour ?



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4329

Vidal comprend qu’Alexandre est sincèrement amoureux de Fanny et qu’il a tout planifié pour que le groupe puisse quitter l’île. De son côté, Fanny en a gros sur le cœur et ne comprend pas comment Alexandre a pu s’en prendre à Valentin mais ce dernier ne voit pas de quoi elle parle. Limite à contre cœur, Vidal est bien obligé de prendre la défense d’Alexandre qui lui a sauvé la vie. Bilal se rapproche de Ambre grâce à sa tchatche, et il profite d’une courte absence de la jeune amazone pour s’enfuir…



Roland est abasourdi de voir comment François a volé l’héritage de son frère et l’a, par la même occasion, dépossédé de son propre bar. Roland blanchit Riva aux yeux de Thomas. Roland quitte le Mistral et Mirta, qui peine à lui pardonner son mensonge, pense que c’est mieux ainsi…

Angélique profite d’une absence de Boher pour accompagner Léa à un rendez-vous médical pour le bébé. Boher qui a pu finalement se libérer prend angélique en flag…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4329 du 22 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

