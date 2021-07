Plus belle la vie en avance : Jacob de retour au Céleste (vidéo PBLV épisode n°4328)

5 ( 2 )



Jacob est de retour au Mistral la semaine prochaine dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». Et c’est en véritable héros qu’il est accueilli par Luna et Mirta au Céleste dans l’épisode de mercredi prochain !

Personne ne se doute que c’est lui le serial killer et personne ne se méfie donc de lui…



Jacob revient officiellement comme veilleur de nuit au Céleste, et Luna est rassurée. Camille réussi à affronter ses peurs et décroche un entretien chez Pole emploi. Emma va vivre dans cette crainte perpétuelle que sa sœur est capable de lui mentir. Camille était en vérité le cerveau du plan et du duo maléfique…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4328 du 21 juillet 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici



