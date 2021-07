Un si grand soleil : Camille hospitalisée d’urgence, Julien piégé, ce qui vous attend mardi 27 juillet (épisode n°697 en avance)

5 ( 5 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°697 qui sera diffusé le mardi 27 juillet, Camille ne va pas bien du tout.



Annonces



Annonces

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 13 août 2021



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, elle a toujours très mal au ventre. Enzo et ses amis pensent qu’elle a bu trop d’alcool… Enzo va lui chercher du paracétamol à la pharmacie mais Camille va toujours aussi mal. Kira appelle Laetitia, qui pense elle aussi que sa fille a trop bu. Mais Camille va vraiment mal, elle a de violentes crampes et de la fièvre…

Laetitia emmène Camille aux urgences et prévient Manu, qui les rejoint vite. Janet les informe qu’elle a réussi à stabiliser Camille, qui a fait un choc toxique du à un staphylocoque doré. C’est un tampon gardé trop longtemps qui a provoqué ça. Camille va devoir rester plusieurs jours hospitalisée.



Annonces





Alice appelle Christophe, elle pense que c’est lui qui lui a envoyé le sms anonyme innocentant Julien. Christophe assure que ce n’est pas lui mais lui conseille d’en parler à Cécile. Et c’est ensuite Julien, qui refuse toujours la cavale proposée par Elisabeth, qui reçoit un appel anonyme l’informant qu’une autre personne était chez lui et a tué Elsa ! L’inconnu donne rendez-vous à Julien mais il est assigné à résidence…

Julien finit par se décider à aller au lieu de rendez-vous, sans savoir que c’est l’adresse de Wilson, placé sous surveillance par la police. Sur place, Julien découvre que Wilson a été assassiné ! Il a été piégé, la police appelle des renforts pour arrêter Julien…

Rendez-vous mardi 27 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés