Un si grand soleil : Elisabeth organise la cavale de Julien, Camille va mal, ce qui vous attend lundi 26 juillet (épisode n°696 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°696 qui sera diffusé le lundi 26 juillet, Elisabeth décide de préparer la fuite de Julien !



A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 6 août 2021



En effet, Elisabeth a trop peur que Julien prenne trente ans de prison et avec l’aide de Guilhem, elle prépare sa cavale ! Mais Julien refuse, il affirme être innocent et avoir confiance en la justice.

Quant à Wilson, il réclame sa part des diamants à Gaetan et veut prendre la fuite le plus vite possible. Gaetan hésite mais Wilson menace de le dénoncer… Gaetan accepte alors de partir mais il lui dit qu’il a besoin de 2 jours pour s’organiser.



Manu fait part de l’avancée de l’enquête à Virgile et des soupçons sur Wilson. Il reconnait s’être trompé pour Julien et avoue qu’il culpabilise toujours pour Elsa… Virgile lui assure qu’elle est la seule responsable de ce qui lui est arrivé.

Laetitia a un rendez-vous avec un homme d’un site de rencontres. Et il s’agit de… Maitre Levars ! Et alors que le courant passe bien entre eux, au même moment en pleine fête entre ados sur la plage, Camille ne se sent pas bien et a des crampes…

Rendez-vous lundi 26 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil : la mort d’un personnage phare, Ludo amoureux, une nouvelle coloc, ce qui vous attend cet été

