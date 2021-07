Un si grand soleil : Mo porte plainte, Virgile et Manu disent adieu à Elsa, ce qui vous attend lundi 2 août (épisode n°701 en avance)

4.8 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°701 qui sera diffusé le lundi 2 août, la juge est convaincue que Julien a quitté la France et elle décide de clore l’enquête.



De son côté, Elisabeth remercie Alice pour son aide et lui confie que Julien est au large de Valence et qu’il va bientôt passer le Maroc.

Johanna est toujours en désaccord avec Guilhem, qui lui retirer un gros dossier. Elle lui annonce qu’elle démissionne, même si elle va assurer son mois de préavis. Et elle annonce dans la foulée à Gaëtan que c’est terminé. Elle est convaincue qu’il est lié à la mort d’Elsa et tout ce qui est arrivé à Julien.



Quant à Virgile et Manu, ils disent adieu à Elsa en dispersant ses cendres.

Mo a peur et pense être suivie. Enric la pousse à porter plainte et elle se rend au commissariat. Elise prend sa plainte mais les lettres de menaces ne sont pas prises au sérieux, la flic parle de coïncidence… Avec l’accord de sa rédaction, Lucille prépare un article pour dénoncer le manque de réaction de la police. Et tous les témoins de l’affaire se réunissent chez Maryline pour en parler.

Rendez-vous lundi 2 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

