Un si grand soleil : Julien s’en va, Yasmine inquiète, ce qui vous attend vendredi 30 juillet (épisode n°700 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°700 qui sera diffusé le vendredi 30 juillet, Julien quitte Montpellier.



A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 13 août 2021



En effet, alors qu’Elisabeth balade la police qui la suit à travers la ville, c’est Alain qui récupère Julien et l’emmène sur le lieu de rendez-vous. Julien fait ses adieux à Alice, qui promet de lui faire venir Manon et Arthur. Alice lui assure qu’elle va se battre aux côtés d’Elisabeth pour prouver son innocence.

Justement, Manu informe Virgile que Julien est innocenté pour la mort d’Elsa, c’est l’adn de Wilson qui a été retrouvé sur le corps d’Elsa. Il pense donc que Julien n’avait aucune raison de tuer Wilson et aimerait le retrouver pour comprendre…



De son côté, Yasmine est inquiète pour sa fille après les menaces reçues par Mo. A l’hôpital, Yasmine ne parle à Claire. David entend la conversation et s’inquiète à son tour…

Rendez-vous vendredi 30 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

