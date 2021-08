Plus belle la vie : ce soir, Alexandre abandonne Fanny (résumé + vidéo épisode 4352 PBLV du 24 août 2021)

5 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4352 du mardi 24 août 2021 – Alexandre abandonne Fanny ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». Et c’est Romain qui réconforte Fanny, en essayant de trouver des excuses à Alexandre. Mais la jeune femme est déçue…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4352

C’est le chao au hameau et Rochat se transcende jusqu’à l’héroïsme en secourant Bilal qui est avec Ambre. La maison explose au moment où tous les trois sont à l’intérieur. Francis est satisfait jusqu’à ce qu’il voit Rochat porter Ambre dans ses bras, inconsciente. Francis frappe Jérémie pour avoir mis Ambre en danger et remercie à contre cœur Rochat d’avoir sauvé sa fille. Jérémie se sent encore plus exclu et veut tuer Alexandre, qui selon lui, a toujours été le préféré de son père. Francis vient mettre un terme à la bagarre et demande une réunion exceptionnelle à toute la famille pour savoir ce qu’ils vont faire des intrus. La famille Soubeyrand s’accorde à dire qu’ils doivent se ressouder et quitter l’ile…



Delphine découvre que Franck va se marier et en souffre. Kalya est gênée de passer l’épreuve du baiser avec Franck en public. Ce dernier aperçoit Delphine, ils s’échangent des amabilités, et Delphine lui explique qu’elle était à l’étranger pour le travail durant tout ce temps. En vérité, leurs corps parlent pour eux et ils ont envie de se sauter dessus…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4352 du 24 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

