Plus belle la vie : ce soir, Baptiste démarre son nouveau job (résumé + vidéo épisode 4338 PBLV du 4 août 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4338 du mercredi 4 août 2021 – C’est le premier jour de travail pour Baptiste ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, il a accepté de travailler avec César et Emma le rassure sur ses doutes…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4338

Laetitia avoue la terrible vérité à Fanny et Carmen : Jean-Jacques a tué l’ambassadeur de France au Bénin. Fanny et Carmen sont sous le choc et Christophe se souvient que les derniers temps de sa vie, Jean-Jacques était très discret. De son côté, Bilal est en visio avec Ambre, et les deux jeunes font de plus en plus connaissance, quand soudain Alexandre encore faible essaie de prévenir Bilal du danger qu’ils courent tous à Marseille. Ambre le repousse et la liaison se coupe…



C’est le premier jour de travail pour Baptiste et son premier client l’appelle César. Baptiste est saoulé et demande à César qui est ce qui répare. Baptiste voudrait donc changer le nom de la boite en « Baptiste répare ». César est contre et le ton monte. Emma qui les voit se disputer au loin contacte directement Barbara…

Mirta, bien que gênée va devoir séduire Oscar pour qu’il lui donne le sésame afin d’accéder à au salon vip. Mirta, pudique et mal à l’aise, lui propose un rendez-vous…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4338 du 4 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

