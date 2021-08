Plus belle la vie : ce soir, Barbara parle bébé avec César (résumé + vidéo épisode 4349 PBLV du 19 août 2021)

5 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4349 du jeudi 19 août 2021 – Barbara va parler bébé à César ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, elle a envie de faire un bébé et décide de lui en parler clairement pour avoir une réponse…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : le meurtrier dévoilé, Baptiste proche de Barbara, un maitre chanteur (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4349

Laetitia s’inquiète beaucoup pour Fanny et veut retourner sur l’ile pour la chercher. Valentin ne peut pas l’accompagner à cause de son travail. Bilal a tout entendu, il veut absolument retourner sur l’ile lui aussi pour revoir Ambre et convainc Laetitia de l’emmener avec elle. C’est Rochat, sans le savoir, qui va les conduire avec son bateau. De son côté, Ambre demande à Fanny de lui parler de Bilal et veut savoir si lui aussi fait partie des gens qui se sont fait aspirer le cerveau par des reptiliens. Fanny hallucine…



Barbara arrive à convaincre Baptiste pour le déjeuner à quatre. Au Marci, l’ambiance est coincée, et Baptiste envoie des pics à César. Barbara est mal à l’aise et Baptiste la suit en cuisine pour faire le dessert. De retour à la table, Mathis souffle des bougies sur le gâteau, pour fêter la collaboration entre César et Baptiste. Tous se marrent et trinquent…

Kalya a enfin tous les documents pour son rendez-vous de demain à la préfecture. Mais alors qu’elle est place du Mistral, elle se fait voler son sac avec tous les documents à l’intérieur…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4349 du 19 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

