Plus belle la vie : ce soir, Fanny et Romain s’embrassent (résumé + vidéo épisode 4344 PBLV du 12 août 2021)

3 ( 2 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4344 du jeudi 12 août 2021 – Fanny et Vidal vont sérieusement se rapprocher ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, ils sont sur le point de s’embrasser quand la mère de Fanny débarque !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Fanny découvre la vérité, Franck prépare un mariage blanc (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4344

Jérémie revient auprès de Fanny, qui est plus décidée que jamais à couper les ponts avec ce fou. Il veut se venger de Vidal mais le grand cornu l’en empêche et lui demande d’arrêter ses frasques. Céline et Rochat poussent Bilal à recontacter Ambre afin d’en savoir plus sur la famille Soubeyrand, mais la jeune fille se braque et leur dit que le jour du grand effondrement approche. Rochat fait des recherches sur internet et tombe sur une vidéo du grand cornu en plein propagande et folie complotiste…



Annonces





L’accueil des clients à l’appart perturbe les colocs qui manquent d’intimité. Et Mouss, dans son fauteuil n’arrive même plus à circuler. De son côté, César demande à Emma s’il peut « emprunter » Mathis pour son rendez-vous à la mairie afin d’attendrir Léa afin d’avoir un local…

Franck redonne confiance à Kalya. Il lui conseille de prendre en photo les objets chez Sacha afin de les replacer exactement à leur place…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4344 du 12 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés