Plus belle la vie : ce soir, Romain sauve Alexandre (résumé + vidéo épisode 4354 PBLV du 26 août 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4354 du jeudi 26 août 2021 – Alors qu’hier Alexandre a sauvé la vie de Vidal, ce soir les rôles s’inversent dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie ». En effet, c’est Romain qui va sauver Alexandre de la noyade !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4354

Vidal et Alexandre s’équipent et plongent par amour pour Fanny. Cette dernière se souvient que son père avait plongé avec un sac étanche, avec à l’intérieur la fameuse couronne. Vidal, au fond de l’eau repère une petite lueur, il se met à nager dans cette direction, suivi d’Alexandre. Ils aperçoivent la couronne et la récupèrent quand tout à coup Alexandre panique et n’a plus d’oxygène dans sa bouteille. Très vite, Vidal s’aperçoit qu’il n’a plus d’oxygène non plus. Alexandre s’évanouie et malgré la difficulté, Vidal arrive à le remonter à la surface. Fanny est terriblement inquiète mais Vidal parvient à sauver Alexandre avec un massage cardiaque. Alors que Fanny s’empare de la couronne, quelqu’un leur tire dessus…



Yolande a retrouvé son désir, elle s’abandonne à Alain au petit matin. Luna est choquée par ce qu’elle croit être un trouple, entre sa mère, Yolande et Alain et en parle à Babeth. La libido des séniors interroge celle des quadras…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4354 du 26 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

