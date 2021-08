« Tous en cuisine » du 26 août 2021 : ingrédients et ustensiles des recettes de ce soir

5 ( 1 )



« Tous en cuisine » du 26 août 2021. Déjà l’avant-dernier numéro de la nouvelle saison de l’émission culinaire de M6 « Tous en cuisine » revient ce soir avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Et ce soir encore deux recettes au menu : HOT DOG AUX SAUCISSES DE TOULOUSE, SAUCE COCKTAIL et CROUSTADE DE POMMES



Découvrez dès à présent la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.

« Tous en cuisine » du jeudi 26 août 2021 : les deux recettes de Cyril Lignac ce soir

HOT DOG AUX SAUCISSES DE TOULOUSE, SAUCE COCKTAIL

Les ingrédients pour 4 personnes



2 saucisses de Toulouse

1 brioche beurrée de 500 g

¼ de chou blanc émincé

1 sucrine émincée

½ pomme verte coupée en bâtonnets

1 cuil. à soupe de mayonnaise

1 cuil. à soupe de fromage blanc

1 cuil. à café de vinaigre balsamique blanc

½ cuil. à café de moutarde à l’ancienne

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Sauce cocktail :

3 cuil. à soupe de mayonnaise

1 cuil. à soupe de ketchup

1 planche à découper + 1 couteau scie + 1 assiette

1 saladier + 1 petit bol + 1 fouet + 1 poche plastique

CROUSTADE DE POMMES

Les ingrédients pour 4 personnes

3 pommes épluchées à cuire

5 cl d’Armagnac

12 feuilles de pâte filo

50 g de beurre fondu + 10 g

50 g de sucre en poudre + 10 g

1 planche à découper + 1 couteau

1 saladier + 1 cuillère + 1 plat

1 moule à manqué ou un cercle à tarte + 1 pinceau

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Le saviez-vous ?

– Un 4ème livre inspiré des recettes de l’émission est désormais disponible. Au menu 45 recettes salées et sucrées pour mettre encore et toujours un peu de peps dans votre quotidien. Vous pouvez le commander en cliquant sur le lien ci-dessous.





« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.

