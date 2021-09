« Joséphine Ange Gardien » du 13 septembre 2021 : histoire et interprètes de l’épisode « Haute couture », ce soir sur TF1

5 ( 4 )



« Joséphine Ange Gardien » du 13 septembre 2021. Ce soir sur TF1, vous avez rendez-vous avec un épisode inédit de la série « Joséphine Ange Gardien ». Rendez-vous dès 21H05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



« Joséphine Ange Gardien » du 13 septembre 2021 : histoire de l’épisode « Haute-couture »

Cécilia, créatrice de mode, fait face au plus grand défi de sa carrière : tenter d’obtenir le label Haute-Couture, la distinction la plus prestigieuse de la Mode à Paris. Mais Cécilia est atteinte d’un glaucome et doit se faire opérer immédiatement au risque de perdre la vue ! Or, elle refuse l’opération. Elle est débordée, et le label est plus important que tout. Joséphine va devoir se dépasser pour comprendre comment Cécilia s’est mise dans une telle situation et la convaincre de se soigner.

Interprètes et personnages

Mimie MATHY (Joséphine Delamarre), Victoria ABRIL (Cécilia), Stéphane BLANCAFORT (Nicolas), Andy COCQ (Dallas), Julia DUMONT (Philippine), Françoise LEPINE (Hélène), Dominique BESNEHARD (Saint-Brice)…

Vidéo bande-annonce

Et comme nous le faisons depuis 2009, on finit avec les images bien sûr…



