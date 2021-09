Plus belle la vie : ce soir, Barbara et Baptiste se rapprochent (résumé + vidéo épisode 4360 PBLV du 3 septembre 2021)

5 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4360 du vendredi 3 septembre 2021 – Barbara et Baptiste se rapprochent beaucoup ces derniers temps dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Et ce soir, Baptiste va faire un cadeau à Barbara. La jeune femme le prend dans ses bras pour le remercier…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Baptiste et Barbara s’embrassent, Kevin charme Camille (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4360

César s’en sort en retournant la situation. Il fait défiler les photos et fait remarquer à Barbara qu’elle regarde tout le temps Baptiste avec admiration. Barbara finit par s’excuser de sa jalousie envers Emma. De son coté, Baptiste a acheté un altimètre pour Barbara et tente de motiver Emma pour ressauter une seconde fois. Quand Baptiste vient offrir l’altimètre à Barbara, cette dernière est en premier gênée, puis prend Baptiste dans ses bras pour le remercier…



Franck raconte la vérité à Noé sur le mariage blanc avec Kalya. Noé le prend mieux et est même impressionné par la générosité de son père, par contre il faudra garder le secret car même Blanche croit à un mariage d’amour. De leur coté, Kilian et Jules font connaissance et décident d’organiser une fête chez Kilian ce soir…

Babeth et Léa sont toujours en froid. Yolande organise un diner pour les réconcilier. Les retrouvailles ne se passent pas comme prévu, et Léa finit par claquer la porte…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4360 du 3 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

