Plus belle la vie : ce soir, Emma se console avec César (résumé + vidéo épisode 4377 PBLV du 28 septembre 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4377 du mardi 28 septembre 2021 – Emma se console avec César ce soir dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, il va l’emmener dans un endroit chargé de souvenirs et marquer quelques points…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jacob va tuer César, Baptiste choisit Emma (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4377

Kevin demande à Emilie de ne pas être si catégorique mais cette dernière ne lui laisse pas le choix. De son côté, Emma prend sur elle, et “autorise” Baptiste à aller voir Barbara qui ne va pas bien. Camille voudrait comprendre ce qui se passe entre Emma et Baptiste mais sa sœur ne lui dit rien. Baptiste et Barbara ne savent où ils en sont mais ils ont envie d’être ensemble. César, quant à lui, rejoint Emma et la tire vers le bas, une fois de plus…



Lola passe ses nerfs sur Kilian et pense que Betty est nocive. Ils font n’importe quoi depuis qu’elle est là. Betty, qui faisait semblant de dormir, part en claquant la porte et laisse un mot à Kilian pour s’excuser du dérangement. De retour, Kilian explose de rage voyant que Betty est partie…

Emilie vient se réfugier auprès de Babeth et de Léa qui vont la soutenir. Boher n’a pas d’autre choix que d’accepter la cohabitation à quatre…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4377 du 28 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

