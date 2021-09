Plus belle la vie en avance : Emma surprend Baptiste et Barbara (vidéo PBLV épisode n°4378)

5 ( 1 )



C’est un moment très difficile que va vivre Emma la semaine prochaine dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, dans l’épisode de mercredi prochain, elle va surprendre Baptiste avec Barbara…



Alors qu’Emma descend des escaliers dans la rue, elle tombe nez à nez avec Baptiste et Barbara.



De dos, Baptiste ne voit pas Emma et il embrasse Barbara sous ses yeux ! Une fois Baptiste parti, Barbara remarque Emma, qui est comme pétrifiée et ne bouge plus… Barbara baisse sa visière et s’en va.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4378 du 29 septembre 2021



▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

