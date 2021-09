Un si grand soleil en avance : Manu met Laetitia en garde (résumé + vidéo épisode n°725 du 3 septembre 2021)

5 ( 3 )



Un si grand soleil du 3 septembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Manu va mettre Laetitia en garde contre Serge Levars ce soir dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». Il pense que le cambriolage est lié aux crapules qu’il a défendu et il a peur qu’ils reviennent…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 725

Laetitia appelle Manu pour lui demander où en est l’enquête du cambriolage. Manu lui explique qu’il ne peut pas enquêter sans élément et l’informe que Serge n’a pas l’air d’avoir envie qu’il enquête… Manu pense que c’est lieu à la clientèle crapuleuse. Il met en garde Laetitia, il pense qu’elle devrait faire attention avec Camille en allant chez lui.



Et tandis que Myriam profite d’un rapprochement inespéré, Alicia est déterminée à s’en sortir. De son côté, Gaspard est aux petits soins, et Manu n’a pas vraiment la possibilité de se rendre utile.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 3 septembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

