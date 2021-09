Un si grand soleil : Jade accepte l’offre d’Alex, Marc avoue, ce qui vous attend vendredi 1er octobre (épisode n°743 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre dernier épisode de la semaine du feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°743 qui sera diffusé le vendredi 1er octobre, Jade accepte l’offre d’Alex !



En effet, alors que l’un de ses potes se retire du braquage, Jade appelle Alex. Elle l’informe que son pote veut bien le rencontrer… Alex, qui faisait réviser Akim, le lâche pour rejoindre Jade. Son poste hésite, il est méfiant… Alex lui explique que c’est sa seule solution pour se sortir de la merde et il insiste pour être sur le terrain !

Au commissariat, Akim comprend qu’Alex prépare quelque chose. Il lui explique qu’il mène sa propre enquête mais qu’il ne veut pas que Manu soit au courant. Il est obligé de lui dire que sa concerne la meilleure amie de Julie qui sort de prison… Il fait promettre à Akim de garder le secret.



De son côté, après une perquisition concluante, Marc finit par avouer ! Florent et Johanna avaient donc vu juste, ce qui épate Margot.

Rendez-vous vendredi 1er octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

