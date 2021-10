Anne Sila sacrée The Voice All-Stars

5 ( 4 )



Pour fêter les 10 ans de « THE VOICE », TF1 a proposé une saison anniversaire avec « THE VOICE ALL STARS », une première dans le monde, qui a réuni la crème de la crème des Talents et cinq coachs historiques du programme.



Hier soir, Anne Sila, de la Team de Florent Pagny, a été désignée « THE VOICE ALL STARS » par le public.



Cette finale, présentée par Nikos Aliagas et produite par ITV Studios France, a réuni 3,7 millions de téléspectateurs, leader avec 21% de PdA auprès de l’ensemble du public.

The Voice All-Stars – bilan de la saison

Diffusée depuis le samedi 11 septembre 2021, cette saison a rencontré un très beau succès dès son lancement en réunissant 5,2 millions de téléspectateurs à J+7.



Tout au long de la saison, le programme a affiché d’excellentes performances en étant large leader sur toutes les cibles de -50 ans.

Il s’agit d’ailleurs de la meilleure saison auprès des 15-24 ans depuis 2015 avec 42% de PdA.

Pour voir ou revoir la Grande Finale, rendez-vous sur MYTF1 !

