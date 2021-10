Demain nous appartient du 20 octobre : Judith panique (résumé + vidéo épisode 1039 en avance)

3.5 ( 2 )



Annonces





Demain nous appartient du 20 octobre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1039 de DNA – Judith commence à paniquer ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors que Roxane est de retour dans sa cellule, les deux jeunes femmes se soutiennent. Mais Judith réalise que Josse l’a enlevée pour la faire taire et elle a très peur qu’il ait prévu de la tuer…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Noa innocent, Chloé et Xavier prêts à rompre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 18 au 22 octobre)



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1039

Roxane et Judith, chacune dans leur cellule, discutent pour tenir le coup et se soutenir. Roxane raconte le rituel intrigant de Josse, le maquillage, la coiffure, le dîner,… Elle cherche à comprendre pourquoi il les a enlevées, mais Judith panique…



Annonces





Alex et Chloé se rapprochent, ce qui n’échappe pas à Xavier. De son côté, Noa fait une découverte capitale et passe à l’action. La tension monte entre Jahia et Jordan. Les Moreno ont gagné au loto.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1039 du 20 octobre 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés