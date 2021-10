Plus belle la vie : ce soir, Camille prépare la mort de Kévin (résumé + vidéo épisode 4393 PBLV du 20 octobre 2021)

5 ( 1 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4393 du mercredi 20 octobre 2021 – Camille est déterminée à tuer Kévin ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». Et elle a déjà tout prévu : elle rédige la fausse lettre de suicide de Kévin pour éloigner les soupçons !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Camille et Jacob prêts à tuer Kévin, Abdel disparait (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4393

Boher apprend à Nisma que la fourgonnette dans laquelle Abdel a été enlevé appartient à Nacer. Nisma explique que la seule chose qu’elle sait, c’est que Nacer et Abdel se sont accrochés au mariage. Alison en veut à Nisma de ne pas avoir parlé plus tôt. La police se rend chez Nacer et ce dernier prétend qu’on lui a volé sa camionnette le soir du mariage. De son côté, Boher va interroger l’employé de péage qui était en poste à l’heure où la camionnette a été enregistrée sur la vidéo de surveillance…



Camille veut faire croire à un faux suicide de Kevin et écrit une lettre d’adieux en son nom. Jacob piste Kevin qui lui échappe tout le temps. De son côté, Babeth convainc Emilie de faire le point sur ses sentiments pour Kevin. Emilie lui donne rendez-vous et lui balance ses quatre vérités…

Sacha et Luna se retrouvent nez à nez avec Malet dans le hangar. Il y a une dalle de béton fraichement coulée et Sacha est persuadé qu’Amandine est là-dessous…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4393 du 20 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

