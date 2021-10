EXCLU Plus belle la vie : Abdel en danger de mort, Vidal craque pour Adriana Karembeu (infos PBLV)

4.9 ( 7 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV



Et dans trois semaines, on peut vous dire qu’Abdel est toujours introuvable.

Abdel est retenu prisonnier par Imène et essaie d’en savoir plus sur elle. Il remarque alors un polaire de l’administration pénitentiaire et a un flash : il revoit le fourgon pénitentiaire qu’il a fait exploser en il y a quelques années. Le mari d’Imène a péri à l’intérieur !



Pendant ce temps là, Karim et Jean-Paul font équipe afin de retrouver Abdel. Abdel profite d’un malaise d’Imène pour récupérer les clefs et se détacher. Il s’enfuit mais entend les cris de douleurs d’Imène. Il décide de la sauver et lui donne ses cachets. Imène en profite pour le braquer et lui repasser les menottes. Et elle s’apprête à le tuer…

Delphine demande à Valentin de ne pas perdre espoir avec Laetitia et a un plan pour lui. Il doit créer une proximité physique et se retrouver nu devant Laetitia…

Adriana Karembeu débarque au Mistral. Adriana traverse la place sous le regard des Mistraliens qui la reconnaissent. Elle se rend au cabinet de Vidal, qui ne sait pas qui elle est, et ils vont déjeuner au Marci. Thomas est au petit soin et Fanny cache mal sa jalousie.

Adriana et Vidal se réveillent complices et lovés l’un contre l’autre à l’hôtel. Mais lorsqu’ils descendent une horde de fan et de journalistes attendent Adriana. Mirta lâche le pot aux roses à Vidal : il sort avec la grande Adriana Karembeu, connue pour ses talents de mannequinat et de comédienne. Adriana a trouvé merveilleux le fait d’être aimé pour ce qu’elle est vraiment…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 18 octobre sur France 3

Si Alison est morte d’inquiétude, Nisma, elle se sent coupable de cette disparition. Même Leila ne trouve pas les mots justes pour la rassurer. Bilal quant à lui, ne réalise pas la gravité de la situation. Nisma et Alison viennent signaler la disparition au commissariat. Boher, qui les reçoit, est également inquiet. Il demande à Nisma de lui décrire les derniers moments avec Abdel. Elle se mure dans le silence et ne dit pas qu’elle s’est disputée avec juste avant…

Franck et Kalya préparent leur faux mariage. Personne à part Noé n’est dans la confidence. Barrault travaille avec Meinar à la mairie, un chasseur de mariage blanc qui est en charge de dénoncer celui de Franck et de Kalya. Meinar va s’installer au plus près d’eux, au Céleste…

Barbara découvre sans regret que César a quitté la France. De son coté, Laetitia apprend par Patrick que c’est Kevin lui-même qui a refusé sa promotion de brigadier…

