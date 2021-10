Plus belle la vie : ce soir, Adriana Karembeu débarque (résumé + vidéo épisode 4398 PBLV du 27 octobre 2021)

5 ( 1 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4398 du mercredi 27 octobre 2021 – La belle Adriana Karembeu débarque dans « Plus belle la vie » ce soir sur France 3 En effet, elle va faire la connaissance de Romain Vidal, qui ne la reconnait pas…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Abdel en infiltration, Franck se confie à Delphine (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4398

Bilal se plaint de sa captivité mais heureusement pour lui le contact physique avec Ambre est permis. Nisma fait la connaissance de Bianca et découvre qu’elle est physicienne. De son côté, Boher se rend chez Alison pour la convaincre de venir à la cérémonie organisée par Elsa. Sur place, Karim et Elsa se réconcilient un peu mais Alison, dans une fragilité extrême, s’effondre en larmes. Tous disent adieux à Abdel. Seule Barbara garde un espoir qu’elle n’explique pas…



Annonces





Vanessa brosse Rochat dans le sens du poil. Elle fait la connaissance de Lola. Le premier contact passe mal, et Mouss tente d’arrondir les angles. Mouss fait part de ses réserves à Rochat à propos de Vanessa mais le proviseur est dithyrambique sur la nouvelle CPE…

Vidal arrive sur le lieu du shooting et fait la connaissance d’un top model connu que lui seul ne connait pas. Elle aide Vidal à se détendre et lui donne même des conseils…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4398 du 27 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés