Ici tout commence du 15 novembre : l’enquête sur la mort de Simony commence (résumé + vidéo épisode 271)

Ici tout commence du 15 novembre, résumé et vidéo de l’épisode 271 – Alors que Simony est mort à l’hôpital vendredi, l’enquête sur son homicide commence ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et on peut dire que Clotilde n’est pas sereine face aux questions du gendarme…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 271

Après la chute de Simony dans les escaliers, une enquête est ouverte à l’Institut. Le gendarme découvre les accusations d’agression à l’encontre de Simony et cherche à en savoir plus. La piste criminelle n’est pas exclue… Et le capitaine Brassac est bien décidé à trouver le coupable.



De son côté, Jasmine est prise de panique à l’approche de la visite de l’assistante sociale. Teyssier promet une promotion royale à Gabrielle… si elle cède à son chantage.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 271 du 15 novembre

