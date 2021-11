Ici tout commence du 17 novembre : Jérémy veut se dénoncer (résumé + vidéo épisode 273)

5 ( 2 )

Ici tout commence du 17 novembre, résumé et vidéo de l’épisode 273 – Alors que Célia est en garde à vue, Jérémy est sur le point de se dénoncer ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il a peur pour Célia et veut aller dire la vérité à la police. Mais Clotilde continue de s’y opposer…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 273

Jérémy ne supporte plus de savoir Célia en garde à vue. Il se sent coupable et ne veut pas rester sans rien faire. Il veut se dénoncer pour la libérer. Mais sa mère essaie de l’en dissuader, elle ne veut pas qu’il sacrifie sa vie.



Les preuves s’accumulent, mais Olivia refuse de regarder la vérité en face. En cuisine, Zacharie est persuadé de retrouver sa créativité. Mais Constance ne valide pas les méthodes employées par Teyssier. Pendant ce temps, Laetitia est toujours aussi bonne menteuse, particulièrement auprès de sa fille.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 273 du 17 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.f

