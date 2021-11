Plus belle la vie : ce soir, c’est le jour des mariages (résumé + vidéo épisode 4413 PBLV du 17 novembre 2021)

5 ( 1 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4413 du mercredi 17 novembre 2021 – C’est le grand jour pour Franck, Kalya, Valentin et Delphine ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, ils sont tous les quatre à la mairie pour les deux mariages !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4413

Abdel retrouve Imène chez elle, à bout de force. Il lui promet de retrouver Amina, et en attendant, décide de l’héberger dans l’appartement des Fedala. Là, il retrouve Nisma, s’excuse pour son comportement étrange de la veille, et décide de tout lui expliquer. Les deux sont émus de se retrouver. Abdel ramène le sac à Muwaffaq et voudrait encore l’aider. Muwaffaq promet d’y penser…



A la mairie, Kalya craint de voir Meinar débarquer à tout moment. Alors que Barrault demande si quelqu’un souhaite s’opposer au mariage, Meinar entre dans la salle. Mais sans preuves, il ne peut rien faire. Contre toute attente, c’est Kalya qui refuse d’épouser Franck…

Revenue de Paris, Adriana croise Fanny et s’étonne de voir cette jolie fille. Vidal lui assure que c’est comme une sœur…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4413 du 17 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

