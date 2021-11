Ici tout commence du 19 novembre : l’institut bouclé par la gendarmerie (résumé + vidéo épisode 275)

5 ( 4 )

Ici tout commence du 19 novembre, résumé et vidéo de l’épisode 275 – La gendarmerie met toutes les chances de son côté pour trouver qui a tué le chef Simony ce soir dans « Ici tout commence ». En effet, prêt à tout pour élucider son enquête, le capitaine Brassac boucle l’institut : plus personne ne passe sans l’accord des gendarmes, et tous les élèves et le personnel doivent se soumettre à un prélèvement adn.







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : l’enquête commence, Greg rejette Eliott, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 15 au 19 novembre)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 275

Les gendarmes sont persuadés que le responsable de la mort de Simony fait partie de l’Institut. Ils procèdent alors à un prélèvement d’ADN général et bouclent entièrement l’Institut. Jérémy est coincé, comment va-t-il faire pour échapper au contrôle des gendarmes ?



Publicité





Les provocations de Louis réveillent les doutes de Charlène sur ses complexes. Et rien ne va plus pour Maxime et Salomé, mais un signe du destin pourrait leur redonner espoir.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 275 du 19 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.f

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note