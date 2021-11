Plus belle la vie : ce soir, Noé risque la prison pour mineurs (résumé + vidéo épisode 4415 PBLV du 19 novembre 2021)

5 ( 6 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4415 du vendredi 19 novembre 2021 – Noé risque gros ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, après le vol de la voiture de police de Kévin la veille, Noé est au commissariat avec ses parents. Eric leur explique que le commissaire a porté plainte et qu’il risque 6 mois dans une prison pour mineurs !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4415

Abdel est furieux contre Nisma. Elle lui explique qu’elle sent au fond d’elle qu’elle doit l’aider. Ridouane lui a donné rendez-vous dans une planque, elle espère y rencontrer les autres filles, dont Amina. Abdel cède : elle peut l’aider, mais s’il y a le moindre souci elle l’appelle. A l’appartement, Nisma cache son plan à Barbara, qui est préoccupée par la bêtise de Bilal. Barbara demande son aide à Abdel pour l’aider avec Bilal, cette histoire de voiture volée pourrait aller très loin, mais Abdel doit refuser ; il ne peut pas prendre le risque de griller son infiltration…



Eric interroge les ados, qui refusent de balancer que Betty. En attendant que le procureur décide de leur sort, Eric les fait passer la nuit en garde à vue. Le lendemain, Blanche vient chercher Noé au commissariat, furieuse. Elle lui fait comprendre qu’il risque gros. Au lycée, Bilal, Betty et Noé sont accueillis comme des héros…

Meinar arrive avec un avis de reconduite à la frontière pour Kalya. Elle va devoir aller en centre de détention. Valentin, Delphine, Laetitia et Franck semblent avoir épuisé leurs solutions pour la sortir de là…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4415 du 19 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

