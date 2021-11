NRJ Music Awards : Adele sera là en exclusivité européenne !

5 ( 1 )

Quelques semaines après son grand retour avec son nouveau single « Easy On Me », Adele a annoncé ce lundi sa participation à la cérémonie des NRJ Music Awards, qui se déroulera ce samedi 20 novembre à Cannes. Il s’agit d’une exclusivité européenne !







Publicité





Adele rejoint la liste des stars qui ont déjà confirmé leur participation : ED SHEERAN, IMAGINE DRAGONS, ANGÈLE, GIMS, VITAA & SLIMANE , SOPRANO, CLARA LUCIANI, AMIR, AMEL BENT, KENDJI GIRAC, DADJU, HATIK, TAYC, GRAND CORPS MALADE, LOUANE, JULIETTE ARMANET, JÉRÉMY FREROT et OFENBACH.







Publicité





Depuis la sortie de son premier album « 19 » en 2008, Adèle est devenue l’une des artistes britanniques les plus incontournables de sa génération. Ses albums « 21 » et « 25 » ont été acclamés par le public et par la critique et se sont classés en tête des classements mondiaux dès leur sortie. Adèle c’est également 15 Grammys, 9 BRITS, 18 Billboard Awards, 2 IVORS, 1 Golden Globe, 1 Academy Award et 5 American Music Awards. Elle a vendu 11,5 millions d’albums au Royaume-Uni et plus de 48 millions dans le monde entier ! Cette artiste exceptionnelle est aujourd’hui de retour avec son nouvel album évènement « 30 » qui sortira le 19 novembre prochain.

Le premier extrait de cet album intitulé « Easy on me », sorti le 15 octobre dernier, est déjà un véritable carton dans le monde entier se classant numéro 1 des tops singles dans de nombreux pays. Adèle a battu les records historiques de stream en 24h chez Spotify monde et Amazon music. Le clip a atteint les 160 millions de vues. Elle fera l’honneur de sa participation à la 23ème édition des NRJ MUSIC AWARDS le 20 novembre.



Publicité





LA NMA WEEK

Les NRJ Music Awards auront lieu le samedi 20 novembre en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes et NRJ vous propose de fêter ensemble l’arrivée du plus gros évènement musical de l’année avec la NMA Week !

Dès aujourd’hui, et jusqu’à vendredi, tous vos votes comptent double dans « Manu dans le 6/10 sur NRJ » et « C’Cauet sur NRJ ». Vos artistes nommés viendront également toute la semaine chez Manu entre 6h et 10h et chez Cauet entre 15h et 20h sur NRJ.

La NMA Week, c’est toute la semaine sur NRJ !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note