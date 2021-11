Plus belle la vie en avance : Luna sur le point d’en finir ! (vidéo PBLV épisode n°4422)

4.5 ( 13 )

Après une grosse humiliation la veille, et alors qu’elle a le moral dans les chaussettes, Luna s’apprête à en finir la semaine prochaine dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie« . En effet, dans l’épisode de mardi prochain, Luna enfile une belle robe noire et rentre dans sa baignoire…







Elle s’apprête à allumer un sèche cheveux dans l’eau pour se suicider !







Luna a finalement une réaction et réalise qu’elle n’a pas envie de mourir. Elle se relève mais le sèche cheveux lui échappe des mains et va tomber dans l’eau…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4422 du 30 novembre 2021



