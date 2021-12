Plus belle la vie : ce soir, Léa rentre avec son bébé (résumé + vidéo épisode 4423 PBLV du 1er décembre 2021)

4.8 ( 8 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4423 du mercredi 1er décembre 2021 – Carnet rose pour Léa dans votre série quotidienne de France 2 « Plus belle la vie ». La compagne de Jean-Paul est maman, elle a donné naissance à une petite fille prénommée Aurore pendant le prime d’hier soir. Et ce soir, Léa rentre à Marseille avec son bébé, qui va faire la rencontre de son père…







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4423

Mal en point, Boher croise la route de Francis, qui lui laisse la vie sauve pour cette fois. Après l’accouchement, le bébé tête le sein de Léa. Cette dernière remercie Betty pour ce qu’elle a fait pour elle et le bébé. Betty est touchée, elle ne sait pas trop quoi dire. Alors que les ados et Léa rentrent vers Marseille avec la voiture, ils tombent sur Boher. Léa sort de la voiture avec le bébé. Ils se prennent dans les bras, se disent à quel point ils s’aiment…



Emma, Camille et Mathis sont partis en voyage et Baptiste devait les rejoindre. Il s’est retrouvé coincé dans un ascenseur avant de s’échapper. Au Mistral, Baptiste tombe sur Sacha, qui squatte son appartement. Depuis cette nuit, l’eau est coupée partout. Les deux hommes vont chercher de l’eau potable dans Marseille et partagent l’eau entre les mistraliens…

Luna veille sur les réfugiés du Céleste d’une main de maitre. Elle s’accomplit dans son nouveau rôle. Pour chaque problème, elle a une solution…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4423 du 1er décembre

