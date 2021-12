Audiences TV prime 30 novembre 2021 : « Koh-Lanta » leader devant « Plus belle la vie »

5 ( 5 )

Audiences TV prime 30 novembre 2021. En ce dernier jour du mois de novembre 2021, victoire de TF1 avec son jeu d’aventures « Koh-Lanta ». Hier soir les éliminés du jour ont tenu en haleine 3.88 millions de fidèles soit 20.9% du public présent devant son poste de télévision.







Sans surprise plus large succès sur les cibles dites commerciales avec 35% de PdA auprès des FRDA-50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats) ou 49% auprès des 15-24 ans.



Audiences TV prime 30 novembre 2021 : plus faible score pour « Plus belle la vie »

Pour « Plus belle la vie » ça commence à sentir le roussi ! Le prime « Black-out » n’a réuni que 2.29 millions de fans et 10.6% de part de marché, soit le plus faible score historique pour un prime.

Les autres sont assez loin derrière et n’ont donc que peu brillé. À l’image de France 2 qui, avec « Élysée 2022 : Le débat décisif », n’a intéressé que 1.73 million de nos concitoyens, soit à peine 8.9% des téléspectateurs.

Soirée également difficile pour M6 avec le final de sa série « Sauver Lisa » suivi par seulement 1.41 million de personnes (6.9% de pda).

France 5 complète le top 5 avec le documentaire « Si le comté m’était conté » qui a ravivé les papilles de 1.07 million de gourmands (pda 4.7%).

