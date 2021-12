Plus belle la vie : ce soir, Luna met le Céleste en vente (résumé + vidéo épisode 4433 PBLV du 15 décembre 2021)

5 ( 4 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4433 du mercredi 15 décembre 2021 – Luna met le Céleste en vente ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». Une décision qui brise le coeur de sa mère, Mirta, pour laquelle cet hôtel était l’oeuvre de toute une vie…







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4433

Luna confirme à l’agence immobilière qu’elle peut mettre son hôtel en vente. Mirta est anéantie, et ne veut pas en entendre parler. Elle n’a pas légué l’œuvre de sa vie à sa fille pour qu’elle la revende. Luna garantit à Laetitia qu’elle va pouvoir toucher le chômage technique. Mirta en profite pour demander à Laetitia si Valentin ne peut pas les aider, mais Laetitia répond que c’est hors de question. Luna rencontre Barrault et Vitreuil, qui sont prêts à lui faire une offre commune…



Léa sort de l’hôpital, sereine. Elle croise Babeth qui demande à être auscultée en urgence à l’hôpital, elle est morte d’angoisse et sent qu’elle va accoucher d’un moment à l’autre. Riva fait des examens et lui dit que tout va bien, il faut juste attendre. Babeth a peur avec de revivre encore un accouchement difficile…

Roland veut aider ses enfants, et notamment améliorer leurs résultats scolaires. De son côté, Noé a compris que Betty crushe sur Léa même si elle dément….

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4433 du 15 décembre

