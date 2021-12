Plus belle la vie en avance : Romain disparait avant d’opérer Aurore (vidéo PBLV épisode n°4427)

5 ( 2 )

Rien ne va la semaine prochaine pour Léa et Jean-Paul dans votre feuilleton marseillais Plus belle la vie. En effet, alors que leur bébé est atteint d’une malformation au cerveau et doit être opérée d’urgence, Vidal disparait !







Publicité





En effet, Romain est introuvable alors qu’il doit opérer la petite fille.







Publicité





Mort d’inquiétude, Jean-Paul en parle avec Estelle. Celle-ci lui conseille de passer par Fanny, qui est proche de Romain et sait peut être où il se trouve.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4427 du 7 décembre 2021



Publicité





A lire aussi :EXCLU Plus belle la vie : le Céleste dévasté par un incendie, Roland de retour, le départ de Sacha (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note