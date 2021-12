Un si grand soleil en avance : Noémie et Ludo, c’est fini ! (résumé + vidéo épisode n°787 du 6 décembre 2021)

5 ( 3 )

Un si grand soleil du 6 décembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Après avoir découvert la vérité, ce soir Noémie décide de rompre avec Ludo dans votre feuilleton « Un si grand soleil ». Ludo ne l’accepte pas mais Noémie ne veut plus jamais le voir…







Publicité





Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 24 décembre 2021







Publicité





Un si grand soleil résumé de l’épisode 787



Publicité





Ludo décide d’aller voir Noémie. Elle ne veut pas le voir mais il insiste pour qu’elle l’écoute. Ludo se dit dévasté par la mort d’Ariane, il explique à Noémie qu’il ne savait pas qu’elle était sa fille quand il l’a rencontrée… Ludo assure à Noémie qu’il l’aime et il veut être là pour elle. Mais Noémie lui demande de partir et de ne plus revenir, c’est fini !

Alors qu’Alix culpabilise suite aux récents évènements, Yann et Elise font une découverte qui rebat toutes les cartes. Après avoir longuement réfléchi, Elisabeth contacte Berthier et lui fait une proposition inattendue.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 6 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note