« Le Grand Concours des animateurs » du 15 janvier 2022 : les invités de ce soir pour la spéciale pièces jaunes

« Le Grand Concours des animateurs » du 15 janvier 2022. Ce soir Alessandra Sublet nous proposera un nouveau numéro de l’émission « Le Grand Concours des animateurs ». Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur MYTF1. Et comme l’an dernier à la même époque, c’est une spéciale Pièces Jaunes.







« Le Grand Concours des animateurs » du 15 janvier 2022

Pour cette soirée Alessandra Sublet a réuni face à elle 18 figures emblématiques des médias.

Prêts à tout, vos animateurs et journalistes préférés vont s’affronter et combiner bonne humeur et mauvaise foi légendaire avec toujours un seul objectif : remporter cette édition, décrocher la plus belle somme pour l’opération Pièces Jaunes et repartir avec le trophée tant convoité !

2 manches et 1 finale, des questions de culture générale et des candidats plus dissipés que jamais. Mais un seul gagnant à l’issue de cette grande soirée !



Alors, qui saura tirer son épingle du jeu, être capable de répondre correctement dans le temps imparti aux questions posées par Alessandra Sublet, ne pas se laisser déstabiliser par ses voisins dissipés pour remporter cette édition et repartir avec le trophée tant convoité ?

Les candidats et invités : Nikos Aliagas, Arthur, Christophe Beaugrand, Booder, Frédéric Calenge, Valérie Damidot, Alexandre Devoise, Stéphane Etcheverry, Elsa Fayer, Karine Ferri, Anaïs Grangerac, Marion Jollès-Grosjean, Hélène Mannarino, Marine Marcke, Laurent Mariotte, Grégoire Margotton, Chris Marques, Thomas Mekhiche

Une grande soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises en perspective ! #LGCDA

« Le Grand Concours des animateurs », spéciale pièces jaunes, ce soir dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en replay sur la page dédiée de MYTF1.

