« Meurtres au Mont Saint-Michel » : histoire et interprètes du téléfilm de France 3 diffusé ce soir (samedi 15 janvier 2022)

« Meurtres au Mont Saint-Michel » est issu de la célèbre collection de France 3 « Meurtres à… ». Diffusé pour la première fois en clair, et réalisé par Marie-Hélène Copt, il sera diffusé ce soir, samedi 15 janvier 2022 à partir de 21h10 sur France 3 et en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV. Dans les rôles principaux Anthony DELON et Juliet LEMONNIER…







« Meurtres au Mont Saint-Michel » : l’histoire

Le Père Florentin, prêtre exorciste de l’Abbaye du Mont St Michel, reçoit la visite d’Antoine Riberio. Ce conducteur de travaux a le sentiment d’être possédé par le diable depuis qu’il a découvert un squelette enfoui sous son chantier.

Hanté par l’idée d’avoir libéré les forces du Mal, il demande au curé de pratiquer un exorcisme afin d’apaiser ses angoisses. Mais quelques instants plus tard, on retrouve le cadavre de Ribeiro, le crâne transpercé de part en part, comme celui du Prélat Aubert, créateur du Mont-St-Michel, en l’an 709 !

Interprètes et personnages

Anthony DELON (Père Alexandre Florentin),

Juliet LEMONNIER (Sophie Malicot),

Benoît MICHEL (Nathan),

Catherine MARCHAL (Rosine),

Jacqueline CORADO (Maria Ribeiro),

Cédric CHEVALME (Christophe Caron).

La bande-annonce

🔍 Des décors naturels incroyables, des légendes locales et des enquêteurs attachants… « Meurtres au Mont-Saint-Michel », c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/QwXxnAFA2x — France 3 (@France3tv) January 14, 2022

« Meurtres au Mont Saint-Michel » c’est ce soir, samedi 16 janvier 2022, à partir de 21h10 sur France 3 puis en replay sur France.TV. Et quelque chose nous dit que ça sent bon le carton d’audience.

