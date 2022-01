Plus belle la vie : ce soir, Luna doute de Bastien (résumé + vidéo épisode 4452 PBLV du 11 janvier 2022)

3.7 ( 3 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4452 du lundi 11 janvier 2022 – Luna ne sait plus quoi penser sur Bastien ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Luna a des doutes et Bastien lui jure qu’il n’a pas tué Elodie… Il lui fait part se ses soupçons sur un ex d’Elodie.







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4452

Bastien justifie son comportement de la veille auprès de Luna : il a passé des mois dans une prison Thaïlandaise à cause d’une erreur judicaire et reste très perturbé. Pour lui, il n’y a que Philippe Talbot qui aurait pu enlever Elodie. Ils ont eu une liaison passionnelle dans le passé et il est devenu fou quand elle a rompu avec lui. Ariane et Boher écoute à l’aide du mouchard et se renseignent sur ce Philippe Talbot. Ils retrouvent sa trace, il vient de sortir de prison…



Mouss observe de près Bilal qui arrive en cours avec une seconde de retard. Blanche ne veut pas le laisser rentrer en classe et Bilal, fataliste, renonce à s’imposer. Mouss prend une résolution et décide de se « battre » pour le cas de Bilal en acceptant le poste de CPE…

Kilian et Lola préfèrent travailler au bar plutôt que de réviser. Très vite, Kilian va subir le comportement de Betty…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4452 du 11 janvier

