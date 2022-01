Plus belle la vie en avance : Ariane piège Luna (vidéo PBLV épisode n°4451)

4.4 ( 7 )

Alors que Bastien est le suspect numéro 1 dans l’enquête sur la disparition d’Elodie dans votre série quotidienne Plus belle la vie, la police va décider de passer par Luna pour en savoir plus…







Publicité





En effet, dans l’épisode de lundi prochain, Ariane va piéger Luna en plaçant un logiciel espion sur son téléphone !







Publicité





Aux yeux de la police, Luna est désormais suspecte, et surement la complice Bastien. Ils ont caché sciemment leur liaison et auraient un bon mobile pour supprimer Elodie. Ariane parvient à placer un micro sur le portable de Luna et surprend une conversation avec Thomas où ce dernier lui demande laisser tomber Bastien qui va l’entrainer dans des histoires pas claires.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4451 du 10 janvier 2022



Publicité





A lire aussi :EXCLU Plus belle la vie : Elodie est morte, Bastien et Luna s’installent ensemble (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note