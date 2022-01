Plus belle la vie en avance : Bastien et Luna mis hors de cause (vidéo PBLV épisode n°4460)

0 ( 0 )

Les choses vont finalement s’arranger pour Bastien et Luna cette semaine dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de vendredi prochain, Bastien et Luna sont enfin reconnus hors de cause pour la police !







Ariane vient voir le procureur Revel pour l’informer de l’avancée de l’enquête. Ils ont identifier le tireur qui a tué Talbot et il s’agit d’un certain Herrera, fiché au grand banditisme.







Luna et Bastien sont donc innocentés. La police penche maintenant vers un trafic de drogue… Mais vont-ils réussir à retrouver Elodie ?

De son côté, Bastien est maintenant convaincu qu’Elodie est morte et il l’annonce à ses enfants.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4460 du 21 janvier 2022

A lire aussi :EXCLU Plus belle la vie : Elodie de retour, la mère de Raphaël embauchée par les Nebout (infos PBLV) en cliquant ICI

