Plus belle la vie en avance : Bastien s’allie à la police pour libérer Elodie (vidéo PBLV épisode n°4464)

5 ( 4 )

Bastien va tout faire pour libérer Elodie la semaine prochaine dans votre série quotidienne marseillaise Plus belle la vie. Dans l’épisode de jeudi prochain, Bastien va faire une proposition à Jean-Paul et Ariane. Il leur explique tout au sujet de l’enlèvement d’Elodie et propose d’aider à la libérer et faire arrêter Carillo.







En échange, Bastien veut l’assurance qu’Elodie ne soit pas inquiétée par la justice.







Bastien propose à Boher de faire coup double : arrêter Carillo et délivrer Elodie. Boher propose ce deal à Revel et après vérification, il y a bien un avion privé de Bogota qui a atterrit à Marseille avec à son bord une équipe de cyclisme sponsorisée par une filiale de Carillo.

De son coté, Elodie comprend que ça va se durcir et qu’elle va voir Carillo. Ce dernier lui a même acheté une robe pour l’occasion…



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4464 du 27 janvier 2022

