Plus belle la vie en avance : le départ de Hugo et Elodie (vidéo PBLV épisode n°4468)

5 ( 2 )

C’est un grand moment d’émotion pour Bastien et ses enfants la semaine prochaine dans votre série marseillaise Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de mercredi prochain, c’est l’heure du départ pour Elodie et Hugo !







Publicité





Mère et fils quittent Marseille pour démarrer une nouvelle vie loin de Carillo.

A lire aussi :EXCLU Plus belle la vie : Manon embrasse Patrick, Emma s’en va, Kévin se fait tirer dessus (infos PBLV) en cliquant ICI







Publicité





Luna tente de faire changer d’avis Hugo, mais n’y fait, le jeune homme a pris la décision de suivre sa mère. Luna convainc Bastien de laisser partir son fils. Les frères et sœurs d’Hugo sont tristes, leur grand frère va leur manquer et ils lui demandent de prendre bien soin de leur mère…



Publicité





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4468 du 2 février 2022

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 18 février 2022 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note